Вучич и Фицо теперь герои

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «актом героизма» приезд президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы.

«В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и Фицо, это просто такой акт героизма фактически», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что европейские лидеры продемонстрировали «свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление», что, по его мнению, «достойно самой высокой оценки».

7 мая Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 9 Мая по приглашению Путина. Страны Балтии запретили пролет его самолета, ему пришлось лететь через Азербайджан. Сербский президент заявил, что обещал Путину приехать на парад и сдержал слово.

Фицо прилетел 8 мая. Ему также пришлось лететь в Россию через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию из-за запрета стран Балтии.