USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Вучич и Фицо теперь герои

17:31 699

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «актом героизма» приезд президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы.

«В наше время, особенно, наверное, если говорить о Вучиче и Фицо, это просто такой акт героизма фактически», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что европейские лидеры продемонстрировали «свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление», что, по его мнению, «достойно самой высокой оценки».

7 мая Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 9 Мая по приглашению Путина. Страны Балтии запретили пролет его самолета, ему пришлось лететь через Азербайджан. Сербский президент заявил, что обещал Путину приехать на парад и сдержал слово.

Фицо прилетел 8 мая. Ему также пришлось лететь в Россию через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию из-за запрета стран Балтии.

Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше добавлено фото
14:57 2376
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
15:56 1670
Сначала ЕС, а потом НАТО
Сначала ЕС, а потом НАТО
17:16 915
Оппозиция собирается свергнуть Пашиняна. Замену тоже нашли
Оппозиция собирается свергнуть Пашиняна. Замену тоже нашли
16:56 1871
Европейцы создали спецтрибунал для российских военных преступников
Европейцы создали спецтрибунал для российских военных преступников ОБНОВЛЕНО 16:45
16:45 2533
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 3540
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
16:02 1316
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 4120
Индия заявила о массированной атаке Пакистана. Пакистан отрицает
Индия заявила о массированной атаке Пакистана. Пакистан отрицает обновлено 17:29
17:29 10051
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 1695
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 4411

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в Шуше
Алиевы в Шуше добавлено фото
14:57 2376
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
15:56 1670
Сначала ЕС, а потом НАТО
Сначала ЕС, а потом НАТО
17:16 915
Оппозиция собирается свергнуть Пашиняна. Замену тоже нашли
Оппозиция собирается свергнуть Пашиняна. Замену тоже нашли
16:56 1871
Европейцы создали спецтрибунал для российских военных преступников
Европейцы создали спецтрибунал для российских военных преступников ОБНОВЛЕНО 16:45
16:45 2533
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
Лукашенко как можно скорее покинул Москву
16:00 3540
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
«Хезболла» ушла в подполье, а Касем сбежал в Иран
16:02 1316
Алиевы на День Гейдара Алиева
Алиевы на День Гейдара Алиева добавлено фото
10:18 4120
Индия заявила о массированной атаке Пакистана. Пакистан отрицает
Индия заявила о массированной атаке Пакистана. Пакистан отрицает обновлено 17:29
17:29 10051
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
Ильхам Алиев открыл животноводческий комплекс в Ходжалы
15:48 1695
Дрон ранил замгубернатора Белгорода
Дрон ранил замгубернатора Белгорода видео; обновлено 15:39
15:39 4411
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться