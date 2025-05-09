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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Что Путин сказал Пашиняну на прощание?

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17:38 817

Президент России Владимир Путин попрощался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после мероприятий по случаю 80-летия Победы в Москве.

«Спасибо за визит и всего самого доброго! Будем на контакте», - сказал Путин.

Сейчас премьер направляется обратно в Ереван.

Пашинян прибыл в Москву 8 мая по приглашению Путина для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Он принял участие в параде, потом вместе с другими лидерами возложил цветы к Вечному Огню и Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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