Саудовский министр неожиданно прибыл в Пакистан

Министр иностранных дел Саудовской Аравии прибыл в пятницу с визитом в столицу Пакистана Исламабад с потенциальной миссией снизить напряженность между страной и Индией, сообщило Министерство иностранных дел Пакистана.
Неожиданный визит Аделя аль-Джубейра состоялся на фоне призывов региональных лидеров к Индии и Пакистану ослабить атаки.
Высокопоставленный источник в правительстве Пакистана сообщил CNN, что Исламабад «дает возможность дипломатии» перед возможным ответом на нападение Индии утром в среду.
Саудовский министр прилетел из Нью-Дели, где в четверг встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, чтобы обсудить «перспективы Индии по решительному противодействию терроризму», сообщил последний в своем посте на X.
Государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, входят в число главных кандидатов на посредничество в этих потенциальных переговорах, учитывая их тесные связи с Индией и Пакистаном.