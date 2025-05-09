Саудовский министр неожиданно прибыл в Пакистан

Министр иностранных дел Саудовской Аравии прибыл в пятницу с визитом в столицу Пакистана Исламабад с потенциальной миссией снизить напряженность между страной и Индией, сообщило Министерство иностранных дел Пакистана.

Неожиданный визит Аделя аль-Джубейра состоялся на фоне призывов региональных лидеров к Индии и Пакистану ослабить атаки.