Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве

Вооруженные силы хуситов нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод, известный в Израиле как Бен-Гурион, в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты», - сказал Сариа, обращение которого транслировал подконтрольный мятежникам телеканала Al Masirah.

Согласно утверждению представителя хуситов, ракета «успешно достигла своей цели», а системы ПВО Израиля «не смогли ее перехватить». По словам Сарии, работа аэропорта Бен-Гурион была «приостановлена примерно на час».

Сторонники йеменских мятежников также нанесли удар по «важной цели израильского противника» в районе Тель-Авива с помощью беспилотника, добавил представитель сформированных хуситами вооруженных сил.