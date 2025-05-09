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Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве

обновлено 19:49
19:49 1036

Вооруженные силы хуситов нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод, известный в Израиле как Бен-Гурион, в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты», - сказал Сариа, обращение которого транслировал подконтрольный мятежникам телеканала Al Masirah.

Согласно утверждению представителя хуситов, ракета «успешно достигла своей цели», а системы ПВО Израиля «не смогли ее перехватить». По словам Сарии, работа аэропорта Бен-Гурион была «приостановлена примерно на час».

Сторонники йеменских мятежников также нанесли удар по «важной цели израильского противника» в районе Тель-Авива с помощью беспилотника, добавил представитель сформированных хуситами вооруженных сил.

*** 18:11

В связи с угрозой ракетного удара в центральных областях Израиля, включая Тель-Авив, были включены сирены воздушной тревоги, пишут израильские СМИ.

Армия обороны Израиля сообщила о зафиксированном пуске ракеты, предположительно с территории Йемена, и заявила, что ведет расследование инцидента.

Это первая подобная атака со стороны йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) после недавнего уничтожения израильскими ВВС аэропорта в Сане. Из-за ударов Израиля по городу ранения получили 38 человек, еще трое не выжили.

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