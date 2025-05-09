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Украинцы выиграли важную битву с россиянами

18:23 2729

Вооруженые силы Украины вернули контроль над позициями в районе села Липцы Харьковской области, освободив от российских сил лесной массив, известный как «Берлин». Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Павел Шамшин в эфире национального телемарафона.

По его словам, операция, длившаяся 5,5 месяцев, завершилась успехом благодаря действиям бойцов 13-й бригады Национальной гвардии «Хартия» и 92-й отдельной штурмовой бригады.

«Массив занимает около 200 гектаров, или более 2 км², но его значение выходит за рамки размеров. В районе Липцов расположены ключевые высоты, с которых в ясную погоду видны северные районы Харькова, включая Салтовку», — пояснил Шамшин.

Он отметил, что Липцы и эти высоты были одной из главных целей наступления армии Российской Федерации, которое началось год назад - 10 мая. За время этой битвы россияне потеряли 1500 солдат и много вооружения и военной техники.

«Вчера украинские военнослужащие полностью освободили массив «Берлин» к северу от Липцов. Это важный тактический успех, который отдаляет российские войска от их стратегической цели — захвата Липцов», — подчеркнул спикер.

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