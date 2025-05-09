Российский газ хотят вернуть в Европу

«Мы с американцами эту тему поднимаем, а вот с кем еще, честно говоря, — не понимаю», — заявил он «Интерфаксу».

Накануне, 8 мая, о соответствующих переговорах США и России сообщали источники Reuters. По их словам, «восстановление роли Москвы на газовом рынке ЕС может способствовать закреплению мирного соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным».

По информации агентства, Вашингтон рассматривает свою посредническую роль в возвращении российского газа на европейский рынок как один из шагов для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Среди вариантов сделки рассматривается приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток» или в «Газпроме».

Тем временем Европейская комиссия 6 мая представила проект «дорожной карты» по прекращению импорта в Евросоюз российских энергоносителей. Согласно плану, ЕС рассчитывает прекратить весь импорт российского газа к концу 2027 года, усилить меры против «теневого флота» России, перевозящего нефть, и ограничить новые контракты на поставку урана и других ядерных материалов из РФ.