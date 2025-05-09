Индия проигрывает бои Пакистану

Напряженность между Индией и Пакистаном достигла пика. Нью-Дели и Исламабад обвинили друг друга в проведении на их территории атак с использованием беспилотников. О последних событиях и причинах нынешней эскалации haqqin.az побеседовал с пакистанским аналитиком, политическим обозревателем Центрального телевидения Китая (CGTN) Маликом Аюб Сумбалом.

- Углубится ли военная эскалация? - К сожалению, ситуация остается чрезвычайно напряженной. Причиной эскалации стало вторжение вооруженных сил Индии на пакистанскую территорию. Индийские военные атаковали более 25 населенных пунктов, включая густонаселенные, где живут мирные люди. Официально Дели заявляет, что эти села служили для террористов прикрытием, но это абсолютная ложь. А правда в том, что в этих селах в результате ракетных атак были убиты мирные граждане - женщины и дети. Однако индийские власти, дабы сохранить лицо, утверждают, что атаковали базы террористов. Думаю, Пакистан продолжит ответные меры в отношении Индии. - Но ведь Пакистан уже задействовал внушительные военные силы. Судя по сообщениям, сбиты пять истребителей ВВС Индии… - Да, это подтвердил министр обороны Пакистана - были поражены три французских истребителя Rafale и советско-российские Су-30МКИ и МиГ-29. Хочу отметить, что истребители Rafale Индия купила у Франции совсем недавно, и в Дели считали, что эти самолеты способны обеспечить индийским ВВС абсолютное преимущество перед пакистанской армией. Но ПВО Пакистана доказала, что это не так. Что вызвало в Париже откровенную растерянность. Назревает большой скандал между Индией и Францией, заключивших большую оборонную сделку с покупкой истребителей Rafale. Уничтожение сразу пяти боевых самолетов индийской армии ответным ударом пакистанских ВВС означает провал индийской военной операции. - Может ли, на Ваш взгляд, нынешняя ситуация перерасти в большую войну? - Политическая риторика Индии носит откровенно агрессивный характер. Но и в самом Пакистане также растет давление на власти с требованием возмездия. Следует понимать, что происходящее сегодня - не просто пограничный инцидент. Индийская армия обстреляла густонаселенный Махабалипурам и другие города, в которых мы никогда не видели террористов. Судя по всему, премьер-министр Индии Нарендра Моди также испытывает давление внутри страны, ведь там скоро предстоят выборы, и партии Индийский национальный конгресс (ИНК) и «Бхаратия джаната парти» создают свои нарративы. Нагнетая военную истерию, Нарендра Моди пытается набрать голоса избирателей. За последние 10 лет правительство Моди так или иначе делало ставку на милитаризацию и разжигание вражды с соседними государствами. Большая часть его политики направлена на разжигание ненависти в обществе и раскол между индуистским и мусульманским населением. Мы также видели серьезный рост криминального насилия в Индии, так что, Моди было необходимо проявить себя в качестве сильного лидера. Но в итоге политика конфронтации с Пакистаном нанесет непоправимый ущерб обеим сторонам.

- До сих пор обладание ядерным оружием являлось в индо-пакистанском конфликте сдерживающим фактором. Он по-прежнему в силе, или мир должен готовиться к войне с использованием атомного оружия? - Общеизвестно, что причиной начавшегося в 1947 году конфликта между Индией и Пакистаном является Кашмир, часть которого Индия захватила в 1947 году после обретения независимости. Затем были войны 1948, 1965, 1971 и 1999 годов. Самый крупный вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном произошел в 1971 году. С точки зрения пакистанской стороны, Индия, стремящаяся стать своего рода азиатским тигром, ведет агрессивную внешнюю политику. Поэтому у индийцев есть проблема со многими соседними странами, включая Непал и Бангладеш. Амбиции Индии распространяются на гегемонию во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дели проявляет неуважение к независимости соседних стран и пытается вмешиваться в их внутренние дела. Власти Индии не могут дать адекватную оценку реальному положению своей страны. Индия ведет себя не как развитая страна с большой экономикой, а как гангстер, терроризирующий соседей. И нынешний конфликт должен отрезвить правителей Индии, показать, что они явно переоценили свои вооруженные силы. Индия потеряла не только пять боевых самолетов, но много военной техники и живой силы. Индийская армия проиграла многочасовой бой, и Моди после такого позора следовало бы подать в отставку. - США призвали к прекращению конфликта. При этом вице-президент Дж. Д. Вэнс заявил, что противостояние Индии и Пакистана «по сути дела не является делом Соединенных Штатов»…