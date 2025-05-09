У Трампа сделали заявление о переговорах с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о необходимости поддерживать прямой контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. Свое заявление он сделал в интервью порталу Breitbart News, защищая подход администрации американского лидера Дональда Трампа к международным переговорам.

«Идея, что мы не должны разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, абсурдна, - сказал Уиткофф. - Экс-президент США Джо Байден не общался с Путиным три с половиной года. По указанию президента Трампа я установил контакт с президентом Путиным - ключевым участником войны. Если мы не будем с ним говорить, как мы вообще можем рассчитывать на решение проблемы?».

Спецпосланник привел в пример переговоры по освобождению израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа: «Предыдущая администрация 15 месяцев вела переговоры безрезультатно. Мы [администрация Трампа] исправили неэффективный процесс и вернули многих заложников живыми».

Уиткофф раскритиковал «традиционный госдеповский подход». «Люди привыкли работать по-старому - это инертно, бюрократично и неэффективно», - указал спецпосланник Трампа. Он особо подчеркнул преимущество личных встреч без посредников. «Мои переговоры с Путиным проходили без посторонних. Это сработало лучше - я мог затем детально проинформировать наше руководство», - добавил он.