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Мерц: Перемирие в Украине может быть достигнуто в эти выходные

19:19 766

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что есть «большая вероятность» заключения договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной уже на этих выходных. По его мнению, трехдневное перемирие, объявленное российской стороной, могут продлить на 30 суток, передает Bild.

«Я очень надеюсь, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто в эти выходные», - сказал Мерц в пятницу в Брюсселе.

По словам Мерца, после договоренности о 30-дневном перемирии могут начаться переговоры по мирному соглашению.

Также Мерц заявил, что подписал совместное коммюнике с лидерами Франции, Польши и Британии. По его словам, оно «в значительной степени идентично» предложению США о 30-дневном прекращении огня.

«Мы очень надеемся, что это также будет принято российской стороной. Мяч полностью на стороне Москвы», - добавил Мерц.

Между тем, президент Владимир Зеленский заявил, что в субботу в Украине состоится саммит «коалиции желающих» с ведущими европейскими политиками. При этом он не назвал имена участников встречи на высоком уровне.

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