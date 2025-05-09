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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Индийские туристы будут бойкотировать Баку

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Эльяс Шафиев, собкор
20:03 3577

Открытая и недвусмысленная поддержка Пакистана со стороны Азербайджана и Турции в ходе новой эскалации с Индией вызвала резкое недовольство в Нью-Дели. В соцсетях начали распространяться призывы к гражданам Индии отказаться от поездок в эти страны, что вскоре переросло в организованный бойкот со стороны крупных туристических компаний.

Одной из первых отреагировала компания Cox & Kings, объявив о приостановке туристических поездок в Азербайджан, Турцию и Узбекистан.

«В свете последних событий мы решили приостановить все новые туристические предложения в Азербайджан, Узбекистан и Турцию. Это решение продиктовано нашей приверженностью принципам, которые имеют большое значение для нас и нашей страны», — заявил директор компании Каран Агарвал.

О полном прекращении сотрудничества с Азербайджаном и Турцией заявили большинство индийских туркомпаний

Стоит отметить, что Узбекистан официально не осудил операцию «Синдура», начатую Индией 7 мая против Пакистана, ограничившись призывом к обеим сторонам к сдержанности. Но, учитывая тесные связи Ташкента с Исламабадом, компания Cox & Kings включила в список приостановленных направлений и Узбекистан.

Аналогичную позицию заняла индийская турфирма EaseMyTrip, сделав акцент на важность соблюдения   безопасности индийских туристов. В своем заявлении основатель и председатель Совета директоров Нишант Питти подчеркнул: «В связи с террористической атакой в Пахалгаме 22 апреля 2025 года и военной напряженностью между Индией и Пакистаном с сожалением приходится отметить, что Турция и Азербайджан выразили поддержку Пакистану. EaseMyTrip настоятельно рекомендует ограничить поездки в эти страны, если только это не является абсолютно необходимым».

О полном прекращении сотрудничества с Азербайджаном и Турцией заявила и компания Travomint, призвавшая своих клиентов отказаться от поездок в эти страны. Ее примеру последовал и сайт Pickyourtrail.com, от имени которого соучредитель Хари Ганапати сделал такое заявление: «В свете последних событий мы приняли решение приостановить все новые бронирования в Турцию и Азербайджан. Это не комментарий в адрес людей, а позиция против политики, противоречащей национальным интересам Индии. Как индийская туристическая компания, мы, прежде всего, обязаны индийским путешественникам».

На этой волне компания Go Homestays объявила о прекращении сотрудничества с авиакомпанией Turkish Airlines.

В военном конфликте Индии с Пакистаном Азербайджан, Турция и Узбекистан выразили однозначную поддержку своему союзнику - Исламабаду

Все эти шаги наносят удар по туристическим отраслям Азербайджана и Турции, куда ежегодно прибывают сотни тысяч граждан Индии. По данным индийской стороны, в 2024 году Азербайджан посетили свыше 240 тысяч индийских туристов. В Турцию за тот же период прибыло более 330 тысяч туристов из Индии. Упрощенный визовый режим, система электронных виз и выгодное географическое положение сделали Баку одним из самых привлекательных направлений для жителей Южной Азии.

Тем не менее, несмотря на возможные экономические потери, Баку и Анкара явно не намерены пересматривать приоритеты своей внешней политики. По мнению наблюдателей, попытки давления через туризм не повлияют на стратегические союзы Турции и Азербайджана.

Поддержка Пакистана со стороны Азербайджана имеет глубокие исторические корни. Исламабад всегда выступал на стороне Баку в вопросе Карабаха, включая 44-дневную войну 2020 года. До сих пор Пакистан отказывается устанавливать дипломатические отношения с Арменией. Сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном охватывает широкий спектр сфер, включая военное взаимодействие. Особенно активно развивается трехстороннее стратегическое партнерство между Баку, Анкарой и Исламабадом — формат, не подлежащий ревизии в обмен на туристические преференции.

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