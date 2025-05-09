Индийские туристы будут бойкотировать Баку

Открытая и недвусмысленная поддержка Пакистана со стороны Азербайджана и Турции в ходе новой эскалации с Индией вызвала резкое недовольство в Нью-Дели. В соцсетях начали распространяться призывы к гражданам Индии отказаться от поездок в эти страны, что вскоре переросло в организованный бойкот со стороны крупных туристических компаний. Одной из первых отреагировала компания Cox & Kings, объявив о приостановке туристических поездок в Азербайджан, Турцию и Узбекистан. «В свете последних событий мы решили приостановить все новые туристические предложения в Азербайджан, Узбекистан и Турцию. Это решение продиктовано нашей приверженностью принципам, которые имеют большое значение для нас и нашей страны», — заявил директор компании Каран Агарвал.

Стоит отметить, что Узбекистан официально не осудил операцию «Синдура», начатую Индией 7 мая против Пакистана, ограничившись призывом к обеим сторонам к сдержанности. Но, учитывая тесные связи Ташкента с Исламабадом, компания Cox & Kings включила в список приостановленных направлений и Узбекистан. Аналогичную позицию заняла индийская турфирма EaseMyTrip, сделав акцент на важность соблюдения безопасности индийских туристов. В своем заявлении основатель и председатель Совета директоров Нишант Питти подчеркнул: «В связи с террористической атакой в Пахалгаме 22 апреля 2025 года и военной напряженностью между Индией и Пакистаном с сожалением приходится отметить, что Турция и Азербайджан выразили поддержку Пакистану. EaseMyTrip настоятельно рекомендует ограничить поездки в эти страны, если только это не является абсолютно необходимым». О полном прекращении сотрудничества с Азербайджаном и Турцией заявила и компания Travomint, призвавшая своих клиентов отказаться от поездок в эти страны. Ее примеру последовал и сайт Pickyourtrail.com, от имени которого соучредитель Хари Ганапати сделал такое заявление: «В свете последних событий мы приняли решение приостановить все новые бронирования в Турцию и Азербайджан. Это не комментарий в адрес людей, а позиция против политики, противоречащей национальным интересам Индии. Как индийская туристическая компания, мы, прежде всего, обязаны индийским путешественникам». На этой волне компания Go Homestays объявила о прекращении сотрудничества с авиакомпанией Turkish Airlines.