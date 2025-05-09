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Американская ПРО не справилась с ракетой хуситов

21:24 444

Американский противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD не смог поразить баллистическую ракету хуситов, запущенную из Йемена по Израилю, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По словам источника, это уже второй раз за неделю, когда THAAD промахнулась. 4 мая перехватчик THAAD также не попал по ракете йеменских хуситов, писал израильский портал Ynet. Тогда, по информации The Times of Israel, не сработала и израильская система ПРО Arrow, и ракета хуситов взорвалась на территории аэропорта имени Бен Гуриона в Тель-Авиве.

Об обнаружении запущенной из Йемена ракеты Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в 16:22 по местному времени (17:22 по Баку). После этого в центральных районах Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги. Вскоре ЦАХАЛ заявил, что ракета была успешно перехвачена средствами ПВО. По данным The Times of Israel, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

«Хуситы продолжают запускать иранские ракеты по Израилю. Как мы и обещали, мы дадим решительный ответ в Йемене и в любом другом месте, где это необходимо», — прокомментировал удары министр обороны Израиля Исраэль Кац.

О решении отправить в Израиль противоракетную систему THAAD и американских военнослужащих для ее эксплуатации Белый дом сообщил в октябре 2024 года. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что американская система позволит укрепить оборону «своего главного союзника на Ближнем Востоке».

США размещали батареи THAAD в Израиле в 2019 и 2023 годах. По состоянию на апрель Вооруженные силы США имели семь батарей THAAD, каждая из которых состоит из шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков и специального оборудования, писала The Times of Israel. По ее данным, для эксплуатации системы требуются 95 военнослужащих. THAAD может поражать цели на расстоянии 150–200 км.

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