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Мексика подала в суд на Google из-за Мексиканского залива

21:33 196

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что власти страны подали иск против корпорации Google из-за переименования Мексиканского залива в «Американский» в картографическом сервисе Google Maps.

На ежедневной пресс-конференции Шейнбаум заявила, что иск находится на рассмотрении. Она подчеркнула, что Мексика добивается соблюдения указа правительства США о переименовании, в котором речь идет только о части залива, относящейся к континентальному шельфу США.

По мнению мексиканской стороны, США не имеют полномочий переименовывать весь залив.

«Они могут называть свою часть территории как угодно. Но часть, соответствующая Мексике, не может быть переименована», — подчеркнула Шейнбаум.

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