Премьер Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook заявил, что у главы евродипломатии Каи Каллас нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы.

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — заявил он, обращаясь к Каллас.

Фицо отметил, что при освобождении Словакии погибли порядка 60 тыс. солдат Красной армии. Политик подчеркнул, что приехал в российскую столицу, чтобы отдать им дань уважения. Премьер высказал критику по поводу «нового железного занавеса», который глава евродипломатии усердно пытается устроить.

Помимо этого, он выразил непонимание того, как политики должны заниматься дипломатией, если не будут встречаться и говорить о вопросах, на которые у сторон разные взгляды.