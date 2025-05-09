USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

Фицо грубо ответил на обвинения Каллас

21:56 1549

Премьер Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook заявил, что у главы евродипломатии Каи Каллас нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы.

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — заявил он, обращаясь к Каллас.

Фицо отметил, что при освобождении Словакии погибли порядка 60 тыс. солдат Красной армии. Политик подчеркнул, что приехал в российскую столицу, чтобы отдать им дань уважения. Премьер высказал критику по поводу «нового железного занавеса», который глава евродипломатии усердно пытается устроить.

Помимо этого, он выразил непонимание того, как политики должны заниматься дипломатией, если не будут встречаться и говорить о вопросах, на которые у сторон разные взгляды.

Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов…
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов… горячая тема
22:26 2071
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
15:56 3036
Русские приближаются к Днепропетровской области
Русские приближаются к Днепропетровской области
23:11 560
США предупредили о мощном ударе по Украине
США предупредили о мощном ударе по Украине
22:52 1370
Индийские туристы будут бойкотировать Баку
Индийские туристы будут бойкотировать Баку главное на этот час
20:03 6096
Перемирие не помогает
Перемирие не помогает видео; обновлено 21:07
21:07 7248
Света нет, работают сирены. Индия попала под мощный артобстрел Пакистана
Света нет, работают сирены. Индия попала под мощный артобстрел Пакистана видео; обновлено 22:05
22:05 15439
Индия проигрывает бои Пакистану
Индия проигрывает бои Пакистану на вопросы haqqin.az отвечает Малик Аюб Сумбал
18:46 6308
Трамп поддержал идею Зеленского
Трамп поддержал идею Зеленского обновлено 22:16
22:16 4155
Один водопровод в поселке. И то у замминистра
Один водопровод в поселке. И то у замминистра поговорим о наших проблемах
17:22 5588
Украинцы выиграли важную битву с россиянами
Украинцы выиграли важную битву с россиянами
18:23 5709

ЭТО ВАЖНО

Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов…
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов… горячая тема
22:26 2071
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
15:56 3036
Русские приближаются к Днепропетровской области
Русские приближаются к Днепропетровской области
23:11 560
США предупредили о мощном ударе по Украине
США предупредили о мощном ударе по Украине
22:52 1370
Индийские туристы будут бойкотировать Баку
Индийские туристы будут бойкотировать Баку главное на этот час
20:03 6096
Перемирие не помогает
Перемирие не помогает видео; обновлено 21:07
21:07 7248
Света нет, работают сирены. Индия попала под мощный артобстрел Пакистана
Света нет, работают сирены. Индия попала под мощный артобстрел Пакистана видео; обновлено 22:05
22:05 15439
Индия проигрывает бои Пакистану
Индия проигрывает бои Пакистану на вопросы haqqin.az отвечает Малик Аюб Сумбал
18:46 6308
Трамп поддержал идею Зеленского
Трамп поддержал идею Зеленского обновлено 22:16
22:16 4155
Один водопровод в поселке. И то у замминистра
Один водопровод в поселке. И то у замминистра поговорим о наших проблемах
17:22 5588
Украинцы выиграли важную битву с россиянами
Украинцы выиграли важную битву с россиянами
18:23 5709
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться