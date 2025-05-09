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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
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Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

США требуют от Китая уступок для снижения пошлин

22:22 570

Президент США Дональд Трамп не намерен в одностороннем порядке понижать ставки пошлин для КНР, нужны уступки со стороны Пекина.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент продолжает придерживаться своей позиции, которая заключается в том, что он не намерен в одностороннем порядке понижать пошлины в отношении Китая. Нам нужно увидеть уступки с их стороны», - сказала она.

Таким образом Ливитт прокомментировала по просьбе журналиста публикацию Трампа в социальной сети Truth Social, в которой он допустил снижение импортных пошлин в отношении Китая до 80%. Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%.

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