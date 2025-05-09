Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов…

В последние дни вновь актуализировалась идея соединить Каспийское и Черное моря с помощью подземного тоннеля. Впервые эта утопия была озвучена в начале XX века Иосифом Сталиным, а в начале XXI века возвращена в повестку дня тогдашним президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. И вот сегодня тему этого фантастического проекта поднял одиозный азербайджанский олигарх Муса Сулейманов, чье имя не раз всплывало в связи с крупными аферами. Несколько дней назад, выступая от имени своей группы компаний ADO-G и Международного морского порта Зыря, Сулейманов обратился к главам прикаспийских государств с предложением, которое он назвал «концептуальной инициативой» по решению проблемы обмеления Каспия.

Сулейманов предложил построить подземный тоннель диаметром 10 метров, который свяжет Черное море с Каспием. Учитывая, что уровень Черного моря выше, вода будет поступать в Каспий «самотеком» и, как утверждает Сулейманов, это поможет стабилизировать его уровень. По словам азербайджанского олигарха, группа ADO-G готова мобилизовать свои ресурсы для подготовки технико-экономического обоснования проекта. Но если в отечественном медиапространстве особого интереса к инициативе Сулейманова никто не проявил, то в Казахстане она вызвала заметный общественный резонанс. Как известно, с 2006 года уровень воды в Каспии снизился на два метра. Помимо всего прочего, это создает серьезные риски для региональной торговли и инфраструктуры. На сегодняшний день Казахстан — страна, которая больше других страдает от стремительного снижения уровня воды в Каспийском море. Данная проблема уже сказывается на работе ее морских торговых портов, а также на социально-экономической ситуации в прибрежных регионах. К примеру, как пишет издание Astana Times, идея, озвученная в Азербайджане, может не только обеспечить Казахстану долгожданный выход к Мировому океану, но и устранить реальную угрозу, возникшую для портовой инфраструктуры.

Другие казахстанские СМИ также активно включились в обсуждение идеи соединения Черного и Каспийского морей. «Хотя официальное предложение Казахстану пока не поступало, наша страна рассматривается, как ключевой участник, поскольку мелководье Каспия уже мешает работе порта Актау», — сообщает агентство «Казинформ». По словам представителей портовой администрации, снижение уровня воды уже привело к тому, что грузоподъемность судов сократилась на 1.000 тонн. Если же ситуация продолжит ухудшаться, это может полностью парализовать отрасль торгового судоходства. Учитывая очередной всплеск актуализации этой темы, имеет смысл напомнить вкратце историю идеи соединения Каспия и Черного моря.

О возможности строительства канала между Каспийским и Черным морями писали еще античные авторы на рубеже новой эры. Более осязаемые формы этот проект приобрел после Октябрьской революции 1917 года. В 1921 году инженер Ф.П. Моргуненков предложил схему строительства Манычского канала, которая легла в основу всех последующих проектов по соединению двух морей. Некоторые из этих идей частично были реализованы в советский период. Если не рассматривать канал Волга-Дон, введенный в строй еще в 1951 году, то единственным возможным вариантом строительства судоходного канала между Каспийским и Черным морями является Кумо-Манычская впадина, являющаяся условной границей между Европой и Азией. В далеком прошлом она была проливом, соединяющим Каспий с Азовским морем, а потому является самым низким участком суши на пространстве между двумя водоемами. В СССР к строительству такого канала даже успели приступить. Велось оно с западного направления, со стороны реки Дон и Ростовской области. После введения в строй в 1936 году Усть-Манычского, а в 1941-м – Веселовского и Пролетарского гидроузлов, образовалась цепь водохранилищ, соединенных каналами и шлюзами. В 2007 году проект строительства Манычского канала был реанимирован уже под новым названием. В апреле 2007 года Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил российскому правительству рассмотреть вопрос строительства второй линии Волго-Донского канала, призванной улучшить судоходное сообщение между Черным и Каспийским морями. А в июне 2007 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на Петербургском экономическом форуме с идеей строительства канала «Евразия», который по сравнению с Волго-Донским каналом должен был сократить путь на тысячу километров. Предполагалось, что канал свяжет Каспийское и Азовское (по факту - Черное) моря, открыв тем самым морской путь судам из Казахстана в Средиземное море и далее.

Канал предполагалось провести по дну Кумо-Манычской впадины – природной границы, по которой когда-то очень давно располагался пролив, естественным образом соединявший Каспийское и Черное моря. Ширина канала должна была достичь чуть более 60 метров, глубина – около 10 метров, а длина — от 700 до 850 километров. Для сравнения, Панамский канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, имеет длину 81 километр, а Суэцкий канал в Египте – чуть больше 170 километров. По «Евразии» предполагалось пустить суда класса «река-море» и тоннажем до 10 тысяч тонн, которые могли бы плавать по Каспию, Азовскому, Черному морям и Восточному Средиземноморью. Любопытно, что средства на изучение и проработку данного проекта в 2009 году выделил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В 2010 году совместная российско-казахстанская рабочая группа оценила стоимость строительства канала «Евразия» в 4,5 миллиарда евро, а в 2014-м президент Казахстана вновь вернулся к этому замыслу в лекции, прочитанной для студентов МГУ. Однако идея соединения Каспийского и Черного морей сразу вызвала настороженность у экспертов и экологов. По их мнению, реализация такого проекта чревата серьезными экологическими рисками. Российские экологи считают, что строительство канала «Евразия» приведет к ускоренному засолению и деградации сельскохозяйственных земель на юге России. Кроме того, соединение Черного моря с Каспием обсуждается и в геополитическом контексте, где, по мнению аналитиков, далеко не все прибрежные государства будут заинтересованы в реализации этой инициативы.