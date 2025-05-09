Трамп не планирует встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе поездки на Ближний Восток на следующей неделе. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее спросили, есть ли какая-либо вероятность того, что Трамп встретится с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток на следующей неделе.

«Президент Трамп ответил на этот вопрос вчера: этого не произойдет», - ответила Ливитт.

Как сообщил ранее на этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина «нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая». Трамп сигнализировал в апреле, что рассчитывает «в какой-то момент» на встречу с Путиным. Затем он выразил мнение, что встреча может состояться «вскоре после» его поездки на Ближний Восток. Как ожидается, в период с 12 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.