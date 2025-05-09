США предупредили о мощном ударе по Украине

Граждан США, которые находятся на территории Украины, предупредили о повышенной угрозе. Американцев призвали быть готовыми найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», - говорится в сообщении.