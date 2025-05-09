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Русские приближаются к Днепропетровской области

23:11 563

У войск РФ не было прямых задач наступать на Днепропетровскую область, но воспользоваться возможностью в случае достижения границ Донецкой области россияне могут и, скорее всего, это сделают. К такому выводу пришли аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Предполагается, что достижение границ Донецкой области россияне обязательно используют для «победных» заголовков в рамках своей пропаганды, а Днепропетровскую область - «как усиление фактора и влияния на украинское общество».

Кроме того, как отмечается, россияне, скорее всего, могут использовать данную ситуацию для дестабилизации обстановки, а также чтобы оттянуть внимание и ресурсы Сил обороны Украины.

Также выход к границе Днепропетровской области может стать причиной активизации россиян с целью влияния на соседние участки фронта и ускорения продвижения своих сил: «Но для этого россиянам необходимо задействовать значительные ресурсы, выйти на тактически важные рубежи и иметь возможность, которую им могут только дать».

В DeepState напомнили, что глобальной и основной задачей войск РФ является полная оккупация Донецкой области.

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