Трамп бросил на полпути Израиль… и пошел мириться с хуситами

Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил, что заканчивает войну с хуситами, потому что они пообещали не бить по кораблям США. Не прошло и суток после заявления американского президента, как хуситы в очередной раз подвергли ракетному обстрелу аэропорт в Тель-Авиве. Сенсация: хуситы, оказывается, капитулировали. Во всяком случае, именно об этом внезапно заявил Дональд Трамп, по такому случаю даже прервавший встречу с новым канадским премьером Марком Карни. «Они сказали: пожалуйста, не бомбите нас больше, и мы не будем атаковать ваши корабли», - заявил американский президент. «И я поверю их слову, и мы немедленно прекратим бомбардировки хуситов», - сообщил он своим помощникам, которые выглядели откровенно изумленно-растерянными. Судя по последовавшей вслед за этим реакцией верхушки хуситов, для них известие о том, что Дональд Трамп их, оказывается, победил, принудил к миру и заставил просить пощады, тоже оказалось полной неожиданностью.

Так, один из членов политбюро движения «Ансар Аллах» ответил Трампу в интервью каналу «Аль-Маядин»: «Сегодня он лжет, как всегда лжет, и говорит, что получил звонки отсюда или оттуда, он не стесняется лгать, чтобы выпутаться из затруднительного положения. Мы говорим – говори, что хочешь, но твоя позиция не повлияет и ничего не изменит: ни одно израильское судно не дойдет до порта, пока не будет снята блокада и не прекратится агрессия против Газы». Возникла скандальная ситуация: кто-то из окружения Трампа заверил его, что «все на мази» и с хуситами все порешали. Да еще в таком закрытом режиме, что они и сами об этом решении еще не знают. И при том, что именно израильские ВВС взяли на себя наиболее активную роль в борьбе с хуситами, нанеся критические разрушения в порту Ходейда и отбомбившись по «центрам принятия решений», как модно сейчас говорить, в йеменской столице. По сути - по центрам, которые бомбардировки США не затронули. Правда, ситуация начала немного проясняться после того, как поступила информация из Омана, министр иностранных дел которого, Бадр аль-Бусаиди, заявил: «После недавних обсуждений и контактов, проведенных Султанатом Оман с Соединенными Штатами и соответствующими властями в Сане (Республика Йемен) с целью деэскалации, усилия привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами. В будущем ни одна из сторон не будет наносить удары по другой стороне, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и беспрепятственный поток международного коммерческого судоходства».

Он же уточнил, что в переговорах принимал участие специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. И эта информация заставила всех напрячься, поскольку где Уиткофф – там и его «фирменный почерк в сделке». Израиль в шоке от заявления Трампа по Йемену. Решение было принято без каких-либо консультаций с израильскими официальными лицами. Более того, в заявлениях о соглашении ни слова не говорится о прекращении хуситами атак на Израиль. И еще не совсем ясно, будет ли американское перемирие распространяться на Великобританию и других западных союзников, чьи корабли подверглись ударам хуситов. Ведь не далее, как в марте вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что он не хотел бы начинать войну в Йемене, если бы это означало оказание услуги европейским союзникам Америки. В заявлении Бадра аль-Бусаиди на эти вопросы дается более чем расплывчатый ответ – сделка с хуситами охватывает «беспрепятственный поток международного коммерческого судоходства», без уточнений.