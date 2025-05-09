Рекордные кражи при грузоперевозках в США

США страдают от рекордных краж во время грузоперевозок, потери могут достигать 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Общая сумма зарегистрированных потерь превысила почти 455 миллионов долларов, но эта цифра, вероятно, является заниженной, поскольку многие случаи остаются незарегистрированными», — сообщил телеканал.

Отмечается, что в 2024 году было зафиксировано 3798 случаев кражи грузов во время перевозки.

Рост числа краж влияет на доверие потребителей, а также на цены розничных товаров. При этом эксперты отмечают, что решить данную проблему непросто. Отследить мошенников, особенно тех, кто находится за границей, практически невозможно. Таким образом, преступники воруют имущество США безнаказанно, подытожили журналисты.