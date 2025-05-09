Кто отравил Хакана Фидана?

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан впервые рассказал, что на него было совершено покушение.

«4–5 лет назад на меня было совершено покушение. Мне ввели большие дозы мышьяка и ртути, и позже это проявилось в анализах», – заявил министр в прямом эфире телеканала 24 TV.

На вопрос, есть ли у него какая-либо информация о том, кто это сделал, министр ответил: «Давайте не будем вдаваться в подробности. Враги есть не только внутри страны. Враги есть везде».

Напомним, что тогда Хакан Фидан занимал должность главы Национальной разведывательной организации Турции.