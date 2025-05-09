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Кто отравил Хакана Фидана?

9 мая 2025, 23:44 2717

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан впервые рассказал, что на него было совершено покушение.

«4–5 лет назад на меня было совершено покушение. Мне ввели большие дозы мышьяка и ртути, и позже это проявилось в анализах», – заявил министр в прямом эфире телеканала 24 TV.

На вопрос, есть ли у него какая-либо информация о том, кто это сделал, министр ответил: «Давайте не будем вдаваться в подробности. Враги есть не только внутри страны. Враги есть везде».

Напомним, что тогда Хакан Фидан занимал должность главы Национальной разведывательной организации Турции.

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