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Хакан Фидан предупредил о масштабной войне на Ближнем Востоке

00:17 946

Конфликт на Ближнем Востоке рискует перерасти в более масштабное противостояние, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу 24 TV.

По его словам, вопросы деэскалации напряженности в регионе были в центре внимания во время недавнего телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом.

«Число жертв в Газе от голода и болезней неуклонно растет», — подчеркнул Фидан.

Министр отметил, что многие мировые лидеры обращаются к Эрдогану с просьбой использовать его влияние на Трампа, чтобы привлечь больше внимания к кризису на Ближнем Востоке. «Мы сталкиваемся с тяжелой гуманитарной катастрофой. Игнорирование этой проблемы недопустимо. Если мы останемся безучастными, регион может столкнуться с еще более серьезной эскалацией», — предупредил он.

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