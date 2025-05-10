Хакан Фидан предупредил о масштабной войне на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке рискует перерасти в более масштабное противостояние, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу 24 TV.

По его словам, вопросы деэскалации напряженности в регионе были в центре внимания во время недавнего телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом.

«Число жертв в Газе от голода и болезней неуклонно растет», — подчеркнул Фидан.

Министр отметил, что многие мировые лидеры обращаются к Эрдогану с просьбой использовать его влияние на Трампа, чтобы привлечь больше внимания к кризису на Ближнем Востоке. «Мы сталкиваемся с тяжелой гуманитарной катастрофой. Игнорирование этой проблемы недопустимо. Если мы останемся безучастными, регион может столкнуться с еще более серьезной эскалацией», — предупредил он.