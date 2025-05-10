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Иран спешит на помощь России

00:56 416

Иран в ближайшее время может передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух западных представителей служб безопасности и одного регионального чиновника.

Пусковые установки, если они будут поставлены, усилят возможности российской армии на фронте в Украине. С дальностью до 120 км ракеты Fath-360 позволяют быстро наносить удары по передовым позициям, объектам вблизи границы, а также по населенным пунктам. Эти ракеты не требуют сложной подготовки к запуску, имеют очень короткое время полета и могут быть использованы менее подготовленным персоналом, отмечают аналитики.

Американские чиновники ранее заявляли, что в августе 2023 года Иран доставил в Россию более 400 таких ракет, но без пусковых установок. Если передача теперь состоится, она станет новым шагом в углублении военного сотрудничества между Москвой и Тегераном, которое официально обе стороны отрицали.

Передача пусковых установок, по словам источников, была задержана по ряду причин, среди которых технические трудности и параллельные ядерные переговоры Ирана с США, которые сейчас проходят при посредничестве Омана. Иран, по словам экспертов, может использовать европейские грузовики как платформу для запуска, что требует модификаций.

Ожидаемое развертывание Fath-360 может осложнить усилия президента США Дональда Трампа по заключению перемирия между Россией и Украиной, а также повлиять на отдельные переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Аналитики отмечают, что эти ракеты не столь точны и имеют меньший боевой заряд, однако они позволяют России сохранять более высокоточные системы, такие как «Искандер», для ударов по критической инфраструктуре на большие расстояния, создавая дополнительную нагрузку на украинскую ПВО.

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