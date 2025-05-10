USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана
Новость дня
Индия ужесточает цензуру на фоне атаки Пакистана

У Трампа разработали новый план по Гренландии

01:11 116

В Вашингтоне обсуждают новый план по втягиванию Гренландии в сферу влияния США. Вместо прямой аннексии может быть использована схема усиления связей, которая ранее была применена к нескольким островным государствам Тихого океана, пишет Reuters.

По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с обсуждениями, администрация Трампа рассматривает вариант предложить лидерам Гренландии договор о свободной ассоциации с США.

В прошлом такие соглашения были подписаны с малыми островными государствами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау. В каждом случае условия соглашения были немного разными, но в целом речь идет о договоренности, в рамках которой правительство США предоставляет таким микрогосударствам ряд услуг - от доставки почты до военной защиты, - а взамен американские военные получают право свободно действовать на территории этих стран. Кроме того, торговля с США для них в основном является беспошлинной.

Такой вариант является альтернативой ранее озвученным намерениям Трампа сделать остров полноценной частью США. По словам источников, это не единственный план по Гренландии, который обсуждается в Вашингтоне, потому что он имеет много практических препятствий.

Первая проблема - текущий статус Гренландии. В прошлом подобные соглашения подписывались с полностью независимыми государствами, а Гренландия таковой не является. Поэтому как минимум для начала ей придется получить независимость от Дании.

Кто отравил Хакана Фидана?
Кто отравил Хакана Фидана?
9 мая 2025, 23:44 2726
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов…
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов… горячая тема
9 мая 2025, 22:26 4002
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
9 мая 2025, 15:56 3338
Русские приближаются к Днепропетровской области
Русские приближаются к Днепропетровской области
9 мая 2025, 23:11 1885
США предупредили о мощном ударе по Украине
США предупредили о мощном ударе по Украине
9 мая 2025, 22:52 3135
Индийские туристы будут бойкотировать Баку
Индийские туристы будут бойкотировать Баку главное на этот час
9 мая 2025, 20:03 7641
Перемирие не помогает
Перемирие не помогает видео; обновлено 21:07
9 мая 2025, 21:07 7894
Пакистан: «Не осталось другого выбора, кроме полномасштабной войны»
Пакистан: «Не осталось другого выбора, кроме полномасштабной войны» видео; обновлено 00:29
00:29 17477
Индия проигрывает бои Пакистану
Индия проигрывает бои Пакистану на вопросы haqqin.az отвечает Малик Аюб Сумбал
9 мая 2025, 18:46 7333
Трамп поддержал идею Зеленского
Трамп поддержал идею Зеленского обновлено 22:16
9 мая 2025, 22:16 5291
Один водопровод в поселке. И то у замминистра
Один водопровод в поселке. И то у замминистра поговорим о наших проблемах
9 мая 2025, 17:22 6116

ЭТО ВАЖНО

Кто отравил Хакана Фидана?
Кто отравил Хакана Фидана?
9 мая 2025, 23:44 2726
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов…
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов… горячая тема
9 мая 2025, 22:26 4002
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
9 мая 2025, 15:56 3338
Русские приближаются к Днепропетровской области
Русские приближаются к Днепропетровской области
9 мая 2025, 23:11 1885
США предупредили о мощном ударе по Украине
США предупредили о мощном ударе по Украине
9 мая 2025, 22:52 3135
Индийские туристы будут бойкотировать Баку
Индийские туристы будут бойкотировать Баку главное на этот час
9 мая 2025, 20:03 7641
Перемирие не помогает
Перемирие не помогает видео; обновлено 21:07
9 мая 2025, 21:07 7894
Пакистан: «Не осталось другого выбора, кроме полномасштабной войны»
Пакистан: «Не осталось другого выбора, кроме полномасштабной войны» видео; обновлено 00:29
00:29 17477
Индия проигрывает бои Пакистану
Индия проигрывает бои Пакистану на вопросы haqqin.az отвечает Малик Аюб Сумбал
9 мая 2025, 18:46 7333
Трамп поддержал идею Зеленского
Трамп поддержал идею Зеленского обновлено 22:16
9 мая 2025, 22:16 5291
Один водопровод в поселке. И то у замминистра
Один водопровод в поселке. И то у замминистра поговорим о наших проблемах
9 мая 2025, 17:22 6116
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться