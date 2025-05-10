У Трампа разработали новый план по Гренландии

В Вашингтоне обсуждают новый план по втягиванию Гренландии в сферу влияния США. Вместо прямой аннексии может быть использована схема усиления связей, которая ранее была применена к нескольким островным государствам Тихого океана, пишет Reuters.

По словам двух американских чиновников и еще одного лица, знакомого с обсуждениями, администрация Трампа рассматривает вариант предложить лидерам Гренландии договор о свободной ассоциации с США.

В прошлом такие соглашения были подписаны с малыми островными государствами Микронезии, Маршалловыми Островами и Палау. В каждом случае условия соглашения были немного разными, но в целом речь идет о договоренности, в рамках которой правительство США предоставляет таким микрогосударствам ряд услуг - от доставки почты до военной защиты, - а взамен американские военные получают право свободно действовать на территории этих стран. Кроме того, торговля с США для них в основном является беспошлинной.

Такой вариант является альтернативой ранее озвученным намерениям Трампа сделать остров полноценной частью США. По словам источников, это не единственный план по Гренландии, который обсуждается в Вашингтоне, потому что он имеет много практических препятствий.

Первая проблема - текущий статус Гренландии. В прошлом подобные соглашения подписывались с полностью независимыми государствами, а Гренландия таковой не является. Поэтому как минимум для начала ей придется получить независимость от Дании.