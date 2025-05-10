Парад Победы и День Триумфа товарища Си

«Трубите марш! Командовать парадом буду я!» - эти слова Остапа Бендера с полным правом мог бы произнести глава Китайской Народной Республики, несомненно являющийся центральной фигурой в Москве в дни празднования 80-й годовщины со дня победы над нацистами в Европе. И путинские гости стремились выразить свое почтение в первую очередь китайскому лидеру, который и держал себя как хозяин, или даже Хозяин.
Это тем более бросалось в глаза, если учесть то значение, которое Владимир Путин заранее придавал юбилейному Дню Победы, практически совпавшему с 25-летием президентства: 7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце нынешний российский лидер был приведен к присяге. Нынешние майские дни должны были стать апофеозом правления, по-настоящему победным аккордом великого и непревзойденного. Но рядом с Си не может быть равновеликого.
А в той ситуации, когда Пекин бросил вызов США в тарифной войне, лидер Китая возвысился до позиции главного борца с американской гегемонией, Россия тут совершенно невыразительная величина.
Первый подобный дубль, 70-летие победы и 15-летие президентства Путина, случился в 2015 году, и Си Цзиньпин также приезжал в Москву, но степень обострения отношений России и Китая с Западом и с США, в частности, и близко не носила нынешнего характера. В 2025 году встреча Путина и Си, одиннадцатая в их долгой совместной работе, имеет куда большее символическое значение как демонстрация партнерства двух сил, бросивших вызов миру, построенному по американским правилам.
Но одновременно партнерство Китая и России с тех пор приобрело еще более перекошенный, асимметричный характер. Санкционная изоляция превратила Россию в предельно зависимую от торговли с Китаем страну, именно Китай играет роль ведущего промышленно-технологического партнера. В российском экспорте в Китай основную долю (78%) составляет минеральное сырье, а из Китая в Россию идут машины и оборудование.
Причем продавать свою продукцию китайцы готовы, а вот переносить производство или инвестировать в Россию не собираются, удерживая ее в статусе рынка сбыта и не давая шансов на собственное высокотехнологичное развитие. Естественно, у Си Цзиньпина есть все основания чувствовать себя в Москве хозяином, как никогда в предыдущие годы.
И нужно сказать, китайскому лидеру совершенно наплевать на то, что показательная демонстрация зависимости России от Китая и дерзкие совместные заявления могут разозлить Дональда Трампа. Си совсем не против показать Вашингтону собственные возможности создавать антиамериканскую коалицию. То, что это в итоге наверняка обернется новыми антироссийскими санкциями, его вполне устраивает: тем еще крепче станет зависимость России от Пекина как в политике, так и в экономике.
День Победы в России тем самым превратился в день триумфа председателя Си. Путин этому, вероятно, и не сильно рад, но российскому президенту принадлежит главная заслуга в том, что 80-летие Победы стало в первую очередь китайским праздником.
Кстати, в сентябре Путину предстоит ответная поездка в Китай на мероприятия, посвященные совместной победе над японскими империалистами. Наверняка к тому времени начавшие было налаживаться отношения между Москвой и Вашингтоном опять сильно испортятся, а после поездки, в которой гарантированно будут яркие антияпонские и антиамериканские обертоны, испортятся еще больше. Товарищ Си знает, что делает. А товарищу Путину уже деваться некуда.