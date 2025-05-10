Парад Победы и День Триумфа товарища Си

«Трубите марш! Командовать парадом буду я!» - эти слова Остапа Бендера с полным правом мог бы произнести глава Китайской Народной Республики, несомненно являющийся центральной фигурой в Москве в дни празднования 80-й годовщины со дня победы над нацистами в Европе. И путинские гости стремились выразить свое почтение в первую очередь китайскому лидеру, который и держал себя как хозяин, или даже Хозяин. Это тем более бросалось в глаза, если учесть то значение, которое Владимир Путин заранее придавал юбилейному Дню Победы, практически совпавшему с 25-летием президентства: 7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце нынешний российский лидер был приведен к присяге. Нынешние майские дни должны были стать апофеозом правления, по-настоящему победным аккордом великого и непревзойденного. Но рядом с Си не может быть равновеликого.

А в той ситуации, когда Пекин бросил вызов США в тарифной войне, лидер Китая возвысился до позиции главного борца с американской гегемонией, Россия тут совершенно невыразительная величина. Первый подобный дубль, 70-летие победы и 15-летие президентства Путина, случился в 2015 году, и Си Цзиньпин также приезжал в Москву, но степень обострения отношений России и Китая с Западом и с США, в частности, и близко не носила нынешнего характера. В 2025 году встреча Путина и Си, одиннадцатая в их долгой совместной работе, имеет куда большее символическое значение как демонстрация партнерства двух сил, бросивших вызов миру, построенному по американским правилам. Но одновременно партнерство Китая и России с тех пор приобрело еще более перекошенный, асимметричный характер. Санкционная изоляция превратила Россию в предельно зависимую от торговли с Китаем страну, именно Китай играет роль ведущего промышленно-технологического партнера. В российском экспорте в Китай основную долю (78%) составляет минеральное сырье, а из Китая в Россию идут машины и оборудование.