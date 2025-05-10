Киев выразил демарш странам, чьи лидеры поехали на парад в Москву

В пятницу, 9 мая, Министерство иностранных дел Украины объявило демарш аккредитованным в стране руководителям дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Россией мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины», - сказано в заявлении.

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица отметил, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде в Москве высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.