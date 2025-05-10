USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия проигрывает бои Пакистану
Новость дня
Индия проигрывает бои Пакистану

Киев выразил демарш странам, чьи лидеры поехали на парад в Москву

01:26 964

В пятницу, 9 мая, Министерство иностранных дел Украины объявило демарш аккредитованным в стране руководителям дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Россией мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины», - сказано в заявлении.

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица отметил, что в условиях российской агрессии, массовых убийств украинцев, ударов против гражданской инфраструктуры, военных преступлений и преступлений против человечности, Украина расценивает присутствие на параде в Москве высших должностных лиц иностранных государств как недружественный шаг.

Сильные взрывы и пожары. Индия атакует пакистанские города
Сильные взрывы и пожары. Индия атакует пакистанские города видео; обновлено 02:06
02:06 18913
Тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси
Тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси
01:51 748
Парад Победы и День Триумфа товарища Си
Парад Победы и День Триумфа товарища Си главная тема
01:20 1216
Индия проигрывает бои Пакистану
Индия проигрывает бои Пакистану на вопросы haqqin.az отвечает Малик Аюб Сумбал
9 мая 2025, 18:46 7926
Трамп бросил на полпути Израиль… и пошел мириться с хуситами
Трамп бросил на полпути Израиль… и пошел мириться с хуситами горячая тема
9 мая 2025, 23:17 2162
Один водопровод в поселке. И то у замминистра
Один водопровод в поселке. И то у замминистра поговорим о наших проблемах
9 мая 2025, 17:22 6427
Кто отравил Хакана Фидана?
Кто отравил Хакана Фидана?
9 мая 2025, 23:44 3818
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов…
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов… горячая тема
9 мая 2025, 22:26 4824
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
9 мая 2025, 15:56 3486
Русские приближаются к Днепропетровской области
Русские приближаются к Днепропетровской области
9 мая 2025, 23:11 2315
США предупредили о мощном ударе по Украине
США предупредили о мощном ударе по Украине
9 мая 2025, 22:52 3796

ЭТО ВАЖНО

Сильные взрывы и пожары. Индия атакует пакистанские города
Сильные взрывы и пожары. Индия атакует пакистанские города видео; обновлено 02:06
02:06 18913
Тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси
Тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси
01:51 748
Парад Победы и День Триумфа товарища Си
Парад Победы и День Триумфа товарища Си главная тема
01:20 1216
Индия проигрывает бои Пакистану
Индия проигрывает бои Пакистану на вопросы haqqin.az отвечает Малик Аюб Сумбал
9 мая 2025, 18:46 7926
Трамп бросил на полпути Израиль… и пошел мириться с хуситами
Трамп бросил на полпути Израиль… и пошел мириться с хуситами горячая тема
9 мая 2025, 23:17 2162
Один водопровод в поселке. И то у замминистра
Один водопровод в поселке. И то у замминистра поговорим о наших проблемах
9 мая 2025, 17:22 6427
Кто отравил Хакана Фидана?
Кто отравил Хакана Фидана?
9 мая 2025, 23:44 3818
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов…
Сначала Сталин, потом Назарбаев, теперь – азербайджанский олигарх Муса Сулейманов… горячая тема
9 мая 2025, 22:26 4824
Если твой Папа из Чикаго
Если твой Папа из Чикаго теневая власть
9 мая 2025, 15:56 3486
Русские приближаются к Днепропетровской области
Русские приближаются к Днепропетровской области
9 мая 2025, 23:11 2315
США предупредили о мощном ударе по Украине
США предупредили о мощном ударе по Украине
9 мая 2025, 22:52 3796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться