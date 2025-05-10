Европа забыла, что она обязана русскому солдату

Белорусский писатель Владимир Мироненко в поздравлении по случаю 80-летия Победы пишет: «С силами ада не шутят. Даже если они варят баварское пиво». А мы тем временем живем в эпоху, когда ад практически романтизирован. И те, кто начал приравнивать коммунизм к фашизму, уже пытаются представить последний как нечто более достойное. Что неудивительно. Ведь фашизм — это идеология мелкой буржуазии и голодной мещанской прослойки, способствующая их мобилизации и неизменно ведущая к капитализму. При котором, собственно, мы и живем. В свое время Теодор Адорно задавался вопросом: «Как жить после Освенцима?» Оказалось, можно и жить после Освенцима, и забыть Освенцим, и даже превращать в Освенцим новые территории. И как писал Альбер Камю, «Не ждите Страшного суда - он происходит каждый день».

Народный артист СССР, актер Василий Лановой, вспоминал, как журналисты в Европе спрашивали его: «Вы все еще говорите о Победе? Мы уже давно забыли о ней». А когда Лановой интересовался: «Сколько дней сопротивлялись Гитлеру ваши страны?» - они молчали. Польша продержалась 28 дней. За эти же четыре недели немцы на Сталинградском фронте смогли захватить лишь несколько домов. Франция, готовившаяся к войне с Гитлером более года, сдалась через 40 дней, Дания - за сутки, а Чехословакия и вовсе была уничтожена без единого выстрела. Советские солдаты неделями держали оборону в подземных катакомбах Аджимушкая в Крыму, а вся Европа была захвачена вермахтом за каких-то три месяца. И кто сегодня помнит или хочет помнить, что за освобождение государств Европы свои жизни отдали миллионы советских солдат? Европа все это забыла. Забыла и то, что всем своим прогрессивным обликом, которым она так гордится, обязана именно советскому солдату. Без той Победы современной Европы просто не существовало бы. Когда Европа аплодировала Гитлеру, ведя тем самым континент к аду концлагерей смерти, чешский писатель Карел Чапек писал антиутопию «Война с саламандрами». Она увидела свет в 1936-м, и в том же году Чапека вновь выдвигают на Нобелевскую премию по литературе. Эксперты пишут хвалебные рецензии и настойчиво рекомендуют наградить именно его.

Заключение Нобелевского комитета тоже начинается с похвал в адрес чешского прозаика, но затем следует такая фраза: «…Однако считать «Войну с саламандрами» значительным произведением нельзя». Якобы в романе наблюдаются «немыслимая оторванность от реальности», «ужасно безвкусный стиль», «шутовской апокалипсис», «банальность художественных поисков», и все это, по мнению академиков Нобелевского комитета, мешает Чапеку быть «настоящим писателем». Истинная же причина была совершенно иной. «Война с саламандрами» — это антифашистская антиутопия, направленная против нацистской Германии и ее расистской, милитаристской, националистической политики. Это книга о конце человеческой цивилизации, роман-предупреждение. Пока другие не считали нацистов серьезной угрозой, Карел Чапек жил со страхом перед надвигающейся катастрофой. «Война с саламандрами» пропитана ужасом перед агрессией обезличенной массы, перед дикостью инстинктов, перед надвигающейся экспансией нацизма. Чапек предупреждал: цивилизация стоит перед смертельной угрозой, а те, кто должен ей противостоять, либо спят, либо безразличны, либо играют с нацистской Германией в «кошки-мышки».

Таким образом, в 1936 году у Нобелевского комитета был шанс оценить самое актуальное произведение года. Но они предпочли его очернить. Потому, что прототипом Верховного Саламандра в романе был Адольф Гитлер. Потому, что Чапек ясно указывал источник угрозы — нацистская Германия и ее фюрер. А это было не по душе комитету, принимавшему решения из сугубо политических соображений и опасавшемуся задеть ненароком чувства главы Третьего рейха. Академики сочли роман оскорблением для руководства нацистской Германии, а потому поступили как политики, а не литераторы. Уже вскоре антиутопия Чапека стала реальностью. Через два года с благословения Лондона и Парижа нацисты разделили родину писателя, Чехословакию. Через три года пала Польша, еще через год — Франция. Карел Чапек умер в декабре 1938 года — через два месяца после печально известного Мюнхенского соглашения, так и не дожив до большинства своих ужасных предсказаний. Ну а в 1939 году то, о чем писал великий фантаст в «Войне с саламандрами», стало реальностью - началась Вторая мировая война, и Европа рухнула. Но даже в начале мая 1945 года, уже после того, как Гитлер покончил жизнь самоубийством, а над рейхстагом был водружен красный флаг, чешские рабочие на заводах в Праге продолжали производить оружие для вермахта. И именно Прага была освобождена от нацизма позже всех городов Европы. Разумеется, ценой крови советских солдат.

Ну, кому удобно помнить столь постыдную историю? Чехам? Датчанам? Французам?.. Призову в очевидцы одного из лидеров французского Сопротивления Эмманюэля д’Астье и его мемуары «Семь раз по семь дней». Прочитав их, начинаешь понимать, почему Франция решила заменить голую правду на легализацию коллаборационизма, почему ей понадобилось менять местами лицо и изнанку и внушать новым поколениям, что сражались две силы зла, но героическая Франция сумела победить обе. Вот только в июне 1940-го Париж был сдан без боя. А французская армия после прорыва линии Мажино разбежалась по домам, словно дети, застигнутые грозой. В штабе армии — тишина, как в монастыре, где молятся о пощаде. Министры пакуют чемоданы, генералы ищут ближайшие мосты к отступлению. Патриотизм валяется на перронах вокзалов рядом с брошенными тюками и велосипедами, а фашистская Германия въезжает в столицу мировой цивилизации не как захватчик, а словно гость, для которого заранее накрыт стол.