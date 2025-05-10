Тысячи людей вышли на протесты в Тбилиси

В Тбилиси прошло антиправительственное шествие, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

Акция была приурочена ко Дню Европы. Участники потребовали провести новые парламентские выборы и освободить граждан, задержанных в ходе протестов.

Журналисты отметили, что собрание на площади Европы прошло в мирной обстановке. На прилегающей территории было организовано дежурство патрульной полиции.

Протесты в Грузии не утихают с конца ноября 2024 года, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил об отсрочке переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Это решение вызвало волну возмущения, а последующие задержания участников акций только усилили протестные настроения.