«Прочная стена»: масштабная военная операция Пакистана против Индии

Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила о том, что армия страны уничтожила аэродром в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир, три индийских блокпоста, а также штаб бригады индийских ВС в деревне Бхимбер-Гали, округа Пунч, региона Джамму и Кашмир.

Тем временем власти Индии опровергли информацию Межведомственной службы об уничтожении ЗРК С-400 «Триумф» в индийском Адампуре. В департаменте прессы правительства Индии утверждают, что сообщения об уничтожении или любом повреждении системы С-400 безосновательны».

Страны «Группы семи» (G7) призвали Индию и Пакистан снизить градус напряженности в регионе и приступить к прямому диалогу. Военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности, указано в совместном заявлении международного клуба. Страны обеспокоены безопасностью мирных жителей с обеих сторон.

Министр планирования и развития Пакистана Ахсан Икбал выразил надежду, что стороны от эскалации перейдут к диалогу и дипломатии. «Мы не хотим, чтобы ядерный порог был нарушен», — сказал он в разговоре с местными СМИ. По словам чиновника, в рамках начатой против Индии масштабной военной операции «Баньян-ум-Марсус» вооруженные силы наносят удары по военным объектам, которые использовались для нападения на Пакистан.

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, у Индии на вооружении есть 172 ядерные боеголовки, а у Пакистана — 170. Нью-Дели публично поддерживает принцип неприменения ядерного оружия первой (No first use, NFU), обещая задействовать его только в ответ. Однако недавняя риторика индийского руководства намекает, что власти могут пересмотреть эту позицию, пишет Newsweek. Пакистан не брал на себя подобных обязательств.

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром предложил оказать помощь в урегулировании конфликта с Индией. «Он продолжил призывать обе стороны найти пути деэскалации и предложил помощь США в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов», - говорится в сообщении американского Госдепартамента.

Накануне Рубио созвонился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и призвал стороны к деэскалации ситуации.