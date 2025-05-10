«Прочная стена»: масштабная военная операция Пакистана против Индии

Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила о том, что армия страны уничтожила аэродром в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир, три индийских блокпоста, а также штаб бригады индийских ВС в деревне Бхимбер-Гали, округа Пунч, региона Джамму и Кашмир.
Тем временем власти Индии опровергли информацию Межведомственной службы об уничтожении ЗРК С-400 «Триумф» в индийском Адампуре. В департаменте прессы правительства Индии утверждают, что сообщения об уничтожении или любом повреждении системы С-400 безосновательны».
Страны «Группы семи» (G7) призвали Индию и Пакистан снизить градус напряженности в регионе и приступить к прямому диалогу. Военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности, указано в совместном заявлении международного клуба. Страны обеспокоены безопасностью мирных жителей с обеих сторон.
Министр планирования и развития Пакистана Ахсан Икбал выразил надежду, что стороны от эскалации перейдут к диалогу и дипломатии. «Мы не хотим, чтобы ядерный порог был нарушен», — сказал он в разговоре с местными СМИ. По словам чиновника, в рамках начатой против Индии масштабной военной операции «Баньян-ум-Марсус» вооруженные силы наносят удары по военным объектам, которые использовались для нападения на Пакистан.
По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, у Индии на вооружении есть 172 ядерные боеголовки, а у Пакистана — 170. Нью-Дели публично поддерживает принцип неприменения ядерного оружия первой (No first use, NFU), обещая задействовать его только в ответ. Однако недавняя риторика индийского руководства намекает, что власти могут пересмотреть эту позицию, пишет Newsweek. Пакистан не брал на себя подобных обязательств.
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром предложил оказать помощь в урегулировании конфликта с Индией. «Он продолжил призывать обе стороны найти пути деэскалации и предложил помощь США в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов», - говорится в сообщении американского Госдепартамента.
Накануне Рубио созвонился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и призвал стороны к деэскалации ситуации.
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В ночь на 10 мая Индия нанесла несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана. Официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри заявил о ракетной атаке Индии на три пакистанские авиабазы, в том числе Нур Хан, которая находится в Равалпинди, примерно в 10 км от пакистанской столицы Исламабада, и служит штаб-квартирой военного командования страны.
В ответ Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции «Баньян ум-Марсус» («Прочная стена»). Начато «контрнаступление против индийской агрессии», сообщает пакистанское госагентство PTV News. Атака производится против «множественных целей» в Индии, Пакистан ее начал сразу после утренней молитвы в субботу, передает Al Jazeera.
Целями операции станут многочисленные стратегические объекты по всей территории Индии, на первом этапе уничтожено хранилище ракет «Брамос» в Бисе (Пенджаб), также пострадали индийские авиабазы Удхампур и Патханкот, передает Geo TV. По данным источников телеканала, ВС Пакистана нанесли не менее трех ударов по базе Удхампур ракетами собственной разработки «Фатх-1».
Индийское информагентство ANI передает, что интенсивные боевые действия между Индией и Пакистаном продолжаются в Сринагаре и прилегающих районах Джамму и Кашмир. По их данным, задействованы системы ПВО. Сообщается о взрывах в Пунче и Раджури Джамму и Кашмира, а также Патханакоте в штате Пенджаб.
Reuters со ссылкой на очевидцев ранее информировало о четырех взрывах в городе Амритсар в Пенджабе.
Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила о том, что ВВС страны уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-400 в Адампуре в Индии. «Гиперзвуковые ракеты, выпущенные истребителем JF-17 Thunder ВВС Пакистана, уничтожили индийскую систему С-400 в Адампуре. Система ПВО С-400 оценивается примерно в $1,5 млрд», - говорится в заявлении.
В ведомстве заявили, что ВС Пакистана в рамках ответных действий нанесли ракетные удары по военным объектам Индии, участвовавшим в атаках на Исламскую Республику. «Все те авиабазы, с которых Пакистан был атакован, подвергаются одновременной атаке. Око за око», - говорится в сообщении службы. Военные заявили о нанесении ударов по штабу бригады ВС Индии под названием G-Top, полевому складу снабжения в городе Ури, артиллерийскому расчету в индийском Дрангяри и месту дислокации батареи пусковых установок BrahMos в городе Нагрота. Межведомственная служба также заявила о том, что ВВС страны уничтожили аэродром в городе Сирса (штат Харьямна) в Индии.
Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что ВС Пакистана находятся в состоянии повышенной готовности и наносят ответные удары по индийской территории исключительно в качестве оборонительных мер.
По словам министра, международное сообщество должно сыграть свою роль в том, чтобы «заставить Индию осознать серьезность своих ошибок». Он осудил действия Нью-Дели за последние двое суток, охарактеризовав их как «непрерывный поток лжи». «Мы не можем просто ждать, пока Индия продолжает свои провокации, - добавил он. - Победа будет за Пакистаном».
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал заседание высшего органа страны, принимающего решения по вопросам ядерной и ракетной политики, говорится в заявлении военных.
В индийском штате Харьяна перехватили ракету большой дальности «Фатх-II», которая направлялась в сторону столицы Индии — Нью-Дели, утверждает индийское издание News18.
Воздушное пространство Пакистана закрыто для всех рейсов с 02:15 до 11:00 по бакинскому времени. Власти Индии временно приостановили работу 32 аэропортов до утра 15 мая.
В районе Раджаури погиб высокопоставленный госслужащий в результате обстрела со стороны Пакистана. Двое его сотрудников получили тяжелые ранения, сообщает агентство PTI.
Название операции взято из Корана. Это часть аята: «Воистину, Аллах любит сражающихся за Его дело в боевом строю, словно они — прочная стена». Баньян-ум-Марсус — арабское выражение, которое дословно переводится как «сооружение из свинца» или «прочная стена». В кораническом контексте эта фраза используется для описания единства и силы последователей ислама.