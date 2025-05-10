Кремль выдвигает требования

Для прекращения огня в российско-украинской войне требуется, чтобы США и Запад прекратили поставлять Украине оружие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ABC News.

«Если мы говорим о прекращении огня, то что нам делать с поставками вооружений, которые ежедневно поступают Украине из США и европейских стран?» - заявил Песков.

Он утверждает, что, если эти поставки не будут остановлены, Киев может использовать перемирие для подготовки новых военных и отдыха тех, кто сейчас воюет.

«Таким образом, почему мы должны предоставлять Украине такое преимущество?» - спросил Песков.

Он опроверг замечание журналистки о том, что президент РФ Владимир Путин не хочет прекращения военных действий. «Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, достичь урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Но пока таких средств нет, нам приходится продолжать военную операцию», — утверждает пресс-секретарь.

По его словам, в Кремле надеются, что посредническая функция президента США Дональда Трампа «позволит нам быть более гибкими, получить большую политическую волю и стать более политически мудрыми к киевскому режиму».

Песков утверждает, что Украина в настоящее время якобы не готова к тому, чтобы начать переговоры с Россией.