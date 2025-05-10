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Трамп признает: прекратить войну России против Украины сложно

09:03 1272

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи с группой ведущих партийных доноров во Флориде заявил, что решение международных конфликтов, в частности войны в Украине, оказалось значительно более сложной задачей, чем он ожидал. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным собеседников издания, которые присутствовали на встрече с президентом, Трамп охарактеризовал попытки прекратить войну России против Украины как «растущее разочарование», которое не дает ему спокойно спать. На вопрос одного из доноров о наиболее сложных внешнеполитических вызовах Трамп ответил, что ведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным было особенно сложным. «Он хочет получить все», – сказал Трамп, имея в виду Украину.

Прекращение войны в секторе Газа также весьма затруднительно, так как сложно найти решение, ведь «они воевали тысячу лет», рассказал Трамп.

«В предвыборной кампании Трамп обещал дипломатическое завершение как войны в Украине, так и конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивая, что при его президентстве эти войны даже не начались бы. Он заявлял, что смог бы завершить войну в Украине «в первый день» после возвращения в Белый дом. Однако прошло уже более 100 дней его второго президентского срока, а ни один из конфликтов не приблизился к решению: переговоры о прекращении ядерной программы Ирана зашли в тупик, а торговая война ухудшает отношения с союзниками», - пишет WSJ.

В течение последних недель, по словам источников, президент в частных разговорах с советниками отмечал, что Путин не хочет заканчивать войну, и что обе стороны отказываются идти на компромисс. Трамп также выражал удивление по поводу некоторых военных действий России, в частности авиаударов по районам, где находятся дети. Недавно высокопоставленные чиновники в администрации Трампа признали, что именно Россия остается преградой для мира. Москва отказывается согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержал Киев, и взамен требует дополнительных уступок со стороны Украины.

Также американские чиновники предполагают, что Трамп может считать успехом уже сам факт начала прямых переговоров между Украиной и Россией. Дальнейший ход событий, по мнению администрации, должен решаться без непосредственного участия США, что позволит им сосредоточиться на других приоритетах, отметили чиновники.

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