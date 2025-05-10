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Индия проигрывает бои Пакистану
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Индия проигрывает бои Пакистану

Ын оправдал участие Северной Кореи в войне против Украины

09:27 828

Северокорейский лидер Ким Чен Ын считает участие своих военных в войне, которую Россия ведет против Украины, оправданным.

«Наше участие в конфликте было справедливым, оно в рамках суверенных прав нашей страны, — цитирует Reuters заявление, которое распространило корейское государственное агентство KCNA. — Я считаю всех храбрых солдат, которые участвовали в Курской операции, героями и самыми достойными представителями чести нашей нации».

Москва и Пхеньян долго отрицали участие военнослужащих из Северной Кореи в войне России против Украины. КНДР и Россия связаны военным договором, который предполагает военную помощь.

9 мая 2025 года на параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве президент Владимир Путин встретился с группой высокопоставленных военных армии КНДР и обнял каждого из них.

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