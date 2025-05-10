Измена жене привела к отставке командующего Королевским флотом

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к адмиралу.

Командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании адмирал Бен Ки ушел в отставку на фоне расследования его отношений с подчиненной.

По данным издания, Министерство обороны проводит расследование по поводу отношений адмирала с одной из сотрудниц флота. В период расследования обязанности главы флота будет исполнять вице-адмирал сэр Мартин Коннелл.

Ки 59 лет, он женат и имеет троих детей. Как отмечает The Telegraph, командующий планировал уйти в отставку летом, но покинул свой пост раньше. По информации источников издания, Ки был недоволен состоянием флота и настроен на спокойный отдых летом с семьей.

Представители Минобороны Великобритании сообщили изданию, что расследование продолжается и отказались делать дополнительные комментарии. Сам адмирал ситуацию пока не прокомментировал.