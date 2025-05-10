«Помним, любим, чтим»: Алиевы поделились публикациями о Гейдаре Алиеве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился видео на своих официальных страницах в социальных сетях по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В публикации говорится: «Гейдар Алиев – 102. Светлая память о великой личности навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим».