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«Помним, любим, чтим»: Алиевы поделились публикациями о Гейдаре Алиеве

09:43 350

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился видео на своих официальных страницах в социальных сетях по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Публикация от @presidentaz

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В публикации говорится: «Гейдар Алиев – 102. Светлая память о великой личности навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим».

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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