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Индия проигрывает бои Пакистану
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Индия проигрывает бои Пакистану

Ильхам Алиев в Агдаме

обновлено 10:22
10:22 969

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Кенгерли Агдамского района.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании, построенном для местных исполнительных структур, клубно-общинном центре, Кенгерлинской сельской полной средней школе, яслях-детском саду и новых частных жилых домах.

* * * 09:50

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, информирует официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев в Агдаме
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