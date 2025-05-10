Ильхам Алиев в Агдаме

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа села Кенгерли Агдамского района.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в многофункциональном административном здании, построенном для местных исполнительных структур, клубно-общинном центре, Кенгерлинской сельской полной средней школе, яслях-детском саду и новых частных жилых домах.
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10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, информирует официальный сайт главы государства.