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Индия проигрывает бои Пакистану
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Индия проигрывает бои Пакистану

Лидеры Британии, Германии, Польши и Франции прибыли в Киев

новость дополнена 10:28
10:28 995

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в субботу, 10 мая с визитом в Киев.

Четверка лидеров стран-союзниц Украины приехала в Киев на поезде. На вокзале их встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров «коалиции желающих». Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины», - сказал Сибига на вокзале.

СМИ отмечают, что сразу четыре европейских лидера впервые с момента начала полномасштабной войны одновременно посещают Киев.

Макрон, Туск и Мерц перед встречей опубликовали совместное заявление. В нем они выразили поддержку Украине и заявили, что вместе с США призывают Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня, передает Sky News.

«Коалиция желающих» — объединение государств, поддерживающих Украину в конфликте с Россией. В начале марта премьер Стармер заявил, что Великобритания, Франция и другие страны активизируют свои усилия в «коалиции желающих» и попытаются привлечь США к своей поддержке Украины.

Тогда он объявил о плане из четырех пунктов по работе с Киевом ради прекращения огня. Среди них: продолжать поступление военной помощи в Украину и продолжать усиливать экономическое давление на Россию; любой прочный мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины; Украина должна присутствовать на любых мирных переговорах в случае мирного соглашения, усилить обороноспособность Украины, чтобы сдержать любое будущее вторжение; разработать «коалицию желающих» для защиты соглашения на Украине и гарантировать мир.

Страны коалиции могут разместить своих военных и военных НАТО в качестве миротворцев в Украине.

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