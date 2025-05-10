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Американцы хотят купить долю в «Турецком потоке»

10:10 366

Американский хедж-фонд Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в болгарском отрезке трубопровода «Турецкий поток» и других инфраструктурных проектах.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В апреле представители Elliott встретились с чиновниками Болгарии, а затем компания подписала соглашение о неразглашении с болгарским государственным оператором по транспортировке газа Bulgartransgaz. Пока переговоры находятся на начальном этапе и нет никаких гарантий, что сделка состоится.

«Турецкий поток» — последний действующий газопровод, качающий российский газ на территорию Европы. Он следует через Черное море в Турцию, а затем подает газ в трубопроводы, снабжающие Венгрию, Словакию и другие страны.

Болгарские власти надеются, что американские инвестиции улучшат отношение к ним в команде Трампа, рассказали источники WSJ, знакомые с рассуждениями в Софии. В Болгарии также рассчитывают, что американское участие нивелирует риск будущих санкций. Болгария получает около $350 млн ежегодно от России за транспортировку газа по трубопроводной сети, пишет WSJ.

Elliott — одна из влиятельных инвесткомпаний на фондовом рынке США. Объем ее активов превышает $70 млрд. Компания владеет крупными пакетами акций, например, в SoftBank, Honeywell и Starbucks.

По сведениям Reuters, представители России и США обсудили, как американская сторона может помочь возобновлению поставок газа в Европу. Среди обсуждавшихся идей — приобретение американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток» или трубопроводе, идущем через территорию Украины, либо в «Газпроме», утверждают собеседники агентства.

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