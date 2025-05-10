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Индия проигрывает бои Пакистану

Концерт Metallica вызвал землетрясение

10:17 456

Концерт рок-группы Metallica, прошедший в американском Блэксбурге на стадионе Лейн в Технологическом университете Вирджинии, был настолько мощным, что вызвал небольшое землетрясение.

Об этом сообщает FOX Weather со ссылкой на данные сейсмологической обсерватории штата (VTSO).

По данным VTSO, толчки совпали с исполнением композиции Enter Sandman — традиционного гимна для местных футбольных фанатов, который сопровождается синхронными прыжками. На стадионе в этот момент находилось около 60 тыс. человек.

Сейсмограф, установленный в одном километре от площадки, зафиксировал слабое движение грунта. По словам директора VTSO Мартина Чапмана, сила колебаний была менее 1.0 балла по шкале Рихтера и не ощущалась за пределами района.

В июне 2024 года выступления американской певицы Тейлор Свифт в столице Шотландии привели к зафиксированной сейсмической активности в районе стадиона «Мюррейфилд». Сейсмологи объясняют, что толчки были вызваны синхронными танцами фанатов, особенно в момент исполнения композиции Ready For It с ритмом 160 ударов в минуту.

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