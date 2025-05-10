Трамп готовится признать Палестину. Удар по Израилю!

The Jerusalem Post пишет, что накануне саммита сообщается о многочисленных прогнозах относительно «важного заявления», о котором Трамп упомянул во время встречи с премьер-министром Канады в Белом доме во вторник, 6 мая.

Дипломатический источник из стран Персидского залива, отказавшийся назвать свое имя или раскрыть свою позицию, утверждает, что «президент Дональд Трамп выступит с декларацией относительно Государства Палестина и его признания Америкой, а также о создании Палестинского государства без присутствия ХАМАС». Источник также добавил: «Если будет сделано заявление о признании Америкой Государства Палестина , это станет самой важной декларацией, которая изменит баланс сил на Ближнем Востоке…».

Планируется, что примут участие все лидеры стран Персидского залива, за исключением короля Салмана ибн Абдель Азиза, который в течение длительного времени не принимал участия в публичных мероприятиях и встречах из-за состояния здоровья.

При этом Ахмед Аль-Ибрагим, бывший дипломат из стран Залива, говорит, что не ожидает, «что речь пойдет о Палестине. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II не приглашены на саммит. Это две страны, расположенные ближе всего к Палестине, и для них было бы важно присутствовать на любом мероприятии такого рода».

Аль-Ибрагим также сказал: «Будут заключены крупные сделки, возможно, похожие на те, что произошли на саммите Персидского залива и США в 2017 году, где саудовские сделки составили более 400 миллиардов долларов…».