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Фицо дал обещание Путину

11:19 1851

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал позицию Еврокомиссии по вопросу отказа от российских энергоресурсов.

Словакия использует право вето при голосовании по поводу запрета импорта энергоресурсов из России (если голосование будет единогласным), заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Фицо, американское топливо невозможно использовать на АЭС советской конструкции, остановка поставок из России газа вызовет нестабильность на рынке. «Санкции не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу. Сейчас появилось предложение Евросоюза RePowerEU - это остановка поставок всех видов энергоресурсов. На наших АЭС невозможно применить топливо Westinghouse. Остановка поставок газа вызовет нестабильность. Наши нефтехимические заводы были построены на использование российской нефти, и остановка может вызвать технические и технологические проблемы. Надеюсь, партнеры из ЕС узнают об этом, когда будут приниматься законы, акты, связанные с RePowerEU», - сказал он.

«Если будет нужно, чтобы все 27 стран согласились (с тем, что отказ вызовет проблемы), мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов. Если будет принято решение, что будут голосовать не единогласно, а большинством, тогда крупные государства примут свое решение»,— сказал Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

В июне Еврокомиссия намерена выступить с официальным предложением о запрете российского газа и ядерного топлива к концу 2027 года. Чтобы предложение вступило в силу, его вынесут на голосование — оно должно быть одобрено большинством членов Европейского парламента и большинством стран ЕС.

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