Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера

10 мая исполняется 102 года со дня рождения создателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В связи с этим руководство и коллектив Министерства здравоохранения посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.