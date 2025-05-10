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Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера

11:35 559

10 мая исполняется 102 года со дня рождения создателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В связи с этим руководство и коллектив Министерства здравоохранения посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Кроме того, возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

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