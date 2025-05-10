Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера

10 мая исполняется 102 года со дня рождения создателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
В связи с этим руководство и коллектив Министерства здравоохранения посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
Кроме того, возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.