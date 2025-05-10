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Позиции Азербайджана под обстрелом

заявление Минобороны
11:48 2637

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 10 мая в 09:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Чамберекского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия  позиции азербайджанской армии.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что «Министерство обороны Армении, распространив информацию о якобы открытом подразделениями азербайджанской армии огне в направлении населенного пункта Ханазах и повреждении жилого дома, пытается сформировать у международной общественности ложное мнение и подготовить почву для очередной провокации. Данное заявление не соответствует действительности и носит дезинформационный характер».

Минобороны Азербайджана заявляет, что «подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам. Подразделениями азербайджанской армии были предприняты лишь адекватные ответные меры в указанном направлении».

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