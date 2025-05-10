Госслужба почтила память Гейдара Алиева

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 7 мая на территории комплекса Центрального призывного пункта Госслужбы, расположенного в поселке Гобу, состоялась акция по посадке деревьев. В мероприятии принял участие личный состав Госслужбы.

По случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу провела ряд мероприятий, посвященных памяти общенационального лидера.

8 мая в административном здании Госслужбы состоялось мероприятие с участием личного состава на тему «Общенациональный лидер Гейдар Алиев — автор Конституции независимого Азербайджана». Мероприятие началось с минуты молчания в память об общенациональном лидере. Выступившие на мероприятии отметили заслуги Гейдара Алиева в истории государственности Азербайджана, рассказали об этапах развития Конституции Азербайджана, ее месте в правовой системе страны.

10 мая начальник Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов, аппарат ведомства, а также военнослужащие Бакинского гарнизона посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Цветы были возложены также на могиле выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой.