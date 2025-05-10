Германия и Франция засекретят поставки оружия Украине

Правительство нового канцлера Германии Фридриха Мерца перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне, сообщает DPA со ссылкой на источник в Кабмине.

Власти «значительно сократят объемы сообщений о поставках систем вооружений», сказал собеседник, отметив, что цель — лишить российскую сторону «военного преимущества».

Подобная практика действовала в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения России в Украину, при правительстве Олафа Шольца. Как пишет DPA, экс-канцлер принял решение о поставках Киеву военной помощи 27 февраля 2022 года, то есть через три дня после начала боев, но об этом практически ничего не сообщалось. В июне того года под давлением общественности подробные списки переданного Украине оружия начали публиковать на сайте правительства Германии.

Последний раз перечень обновляли 6 мая, когда завершился процесс формирования нового Кабмина. Например, в нем говорится, что Германия поставила Украине 25 самоходных гаубиц, 121 танк Leopard, более 1 тыс. ударных беспилотников и 478 тыс. артиллерийских боеприпасов.

Агентство отмечает, что «как можно меньше говорить» о новых поставках Украине решила и Франция, как сообщил на этой неделе президент Эммануэль Макрон: «Мы не будем рассказывать о категориях и моделях оружия на каждой пресс-конференции. Потому что вполне вероятно, что и российская армия услышит ответ на ваши вопросы».