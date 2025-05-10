«Тиха» украинская ночь

В то же время Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке, что 9 мая было зафиксировано 196 боевых столкновений, 34 авиаудара, сброшено 69 управляемых авиабомб. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиабомб в направлении Донецкой и Сумской областей.

Ночь с пятницы на субботу, 10 мая, была третьей в объявленном Россией трехдневном «перемирии». О пусках ракет и атаках дронов на города Украины не сообщалось.

«Во всех городах и селах области этой ночью было тихо. Везде — без вражеских ударов», — написал в телеграме глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В Херсонской области за минувшие сутки были ранены два человека, еще один погиб в результате атаки беспилотника. В Донецкой области двое погибли и двое пострадали, сообщили утром субботы главы областных военных администраций.

В Запорожской области 9 мая были обстреляны 13 населенных пунктов, в атаках участвовали 130 российских беспилотников, сообщил глава военной администрации области Иван Федоров.

За прошедшие сутки обстрелов в Харьковской области не зафиксировано, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В отличие от Харьковской и Днепропетровской области, в Донецкой области продолжаются обстрелы прифронтовых населенных пунктов, заявил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

В Покровском районе погиб человек, в Краматорском — повреждены семь домов, один человек ранен в селе Миколайполье, перечислил Филашкин. В городе Константиновка, находящемся рядом с линией фронта, ранен человек, повреждена многоэтажка, три частных дома и газопровод, говорится в его отчете к утру 10 мая. Еще один человек, по его данным, погиб в городе Северск под Бахмутом. «Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса», — заявил глава областной администрации.

Российские военные утверждают, что соблюдают объявленное президентом Владимиром Путиным трехдневное «перемирие» и не ведут обстрелы. Из заявлений украинских властей следует, что во время анонсированного Россией трехдневного прекращения огня продолжаются обстрелы населенных пунктов не только в Донецкой, но и в Сумской области, граничащей с российской Курской областью.

Национальная полиция Украины сообщает, что за сутки российские военные из разных видов оружия обстреляли 33 населенных пункта Сумской области, «в общей сложности нанесен 271 удар». По данным полиции, в результате обстрелов в один человек погиб, еще трое ранены.

В городе Белополье в результате обстрела была повреждена Петропавловская церковь, пишет «Суспільне Суми», ссылаясь на городские власти.