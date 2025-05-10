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Секретный съезд курдов. Каков вердикт?

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:57 1150

9 мая, когда на востоке Европы отмечался День Победы, а на западе — День Европы, в истории Анатолии, возможно, началась новая эпоха: было объявлено о роспуске террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), с которой Турецкая Республика вела борьбу на протяжении последних 50 лет, и жертвами которой стали более 40 тысяч турецких граждан.

Сначала Айшегюль Доган, пресс-секретарь партии Dem, выполнявшая в процессе роспуска террористической организации посредническую миссию, заявила, что вопрос о созыве съезда РПК по теме разоружения и самороспуска —дело ближайшего времени. А спустя полчаса РПК объявила, что с 5 по 7 мая провела свой 12-й съезд, на котором приняла «исторические решения в соответствии с призывом Абдуллы Оджалана о самороспуске».

Детали этих решений, как сообщили в РПК, будут обнародованы позднее.

РПК объявила, что с 5 по 7 мая провела свой 12-й съезд, на котором приняла «исторические решения в соответствии с призывом Абдуллы Оджалана о самороспуске»

По информации, полученной haqqin.az в кулуарах Анкары, текст решения о роспуске РПК был подготовлен заранее, и в последние дни проводились лишь завершающие уточнения. Упоминание депутата парламента от Dem Первин Булдан о том, что была налажена «техническая связь» между Абдуллой Оджаланом и Кандилем, также подтверждает эту информацию.

Одной из причин задержки с проведением съезда в Анкаре считают смерть 3 мая Сырры Сурейи Ондера - депутата парламента от стамбульского отделения партии Dem, игравшего активную роль в процессе самороспуска РПК. По имеющимся сведениям, изначально съезд планировалось провести 4 мая — именно такую дату называл лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, с подачи которого и был запущен процесс. Но в тот день состоялась траурная церемония прощания с Ондером, который был одним из ключевых сторонников «мирного разоружения» РПК.

Тихий роспуск РПК и судьба ее лидеров

Еще одной причиной задержки называют неопределенность в отношении будущего руководства РПК, находящегося в Кандиле. Ранее лидер организации, Джемиль Байык, заявлял, что в случае возвращения в Турцию лидеры РПК, скорее всего, будут арестованы.

Скончавшийся несколько дней назад Сырры Сурейя Ондер, депутат парламента от партии Dem, сыграл активную роль в процессе самороспуска РПК

Как уже сообщал haqqin.az, обсуждается возможность проживания членов руководства Рабочей партии Курдистана – без оружия и под строгим контролем – в иракском городе Сулеймания. Примечательно в этой связи, что за день до того, как была опубликована декларация съезда РПК, премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл в Анкару, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Существует и другая версия, согласно которой лидеры РПК в соответствии с их собственным желанием поселятся в тех странах Евросоюза, где на протяжении десятилетий создавали свои структуры. В то же время пока ничего неизвестно о готовности этих государств принять лидеров Кандиля в качестве постоянных жителей.

По мнению экспертов, сам по себе факт, что съезд РПК, вызвавший массу слухов и спекуляций, прошел в полном информационном вакууме, свидетельствует о высочайшем уровне секретности.

Что же касается вопроса разоружения, то министр обороны Турции Яшар Гюлер уже заявлял, что будут определены пункты сдачи оружия. Напомним, что в период с 27 апреля по 11 мая Анкара объявила о создании в горной части на турецко-иракской границе «зоны особой безопасности». По мнению экспертов, после роспуска РПК процесс сдачи оружия будет непростым. В конце концов речь идет о «тихом и бескровном», как пишут турецкие СМИ, распаде террористической организации, совершавшей преступления на протяжении полувека.

По мнению экспертов, после роспуска РПК процесс сдачи оружия будет непростым

Фидан, Бахчели и партия Dem: «Мы готовы»

За несколько часов до заявления РПК о съезде министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара внимательно следит за процессом самороспуска и разоружения террористической организации. Он также подчеркнул, что на столе руководства Турции множество альтернативных сценариев, и Анкара готова к любому из них.

Партия Dem вставила в официальное заявление съезда РПК, названного «историческим событием» и состоящего из восьми пунктов, фразу: «Пусть ни в городе, ни в горах больше не погибнет ни один юноша», а также выразила благодарность Эрдогану, Бахчели и Оджалану, взявшим на себя ответственность за этот процесс.

Лидер ПНД Девлет Бахчели, который в октябре 2024 года фактически запустил этот процесс, позвонил Ахмету Тюрку, бывшему мэру города Мардин, которого когда-то называл «кюрд ага» (курдский ага), и поздравил его. В ответ Ахмет Тюрк сказал: «Инициатором были Вы, так что поздравлять нужно именно Вас».

Партия Dem выразила благодарность Эрдогану, Бахчели и Оджалану, взявшим на себя ответственность за этот процесс

Роспуск РПК — надежда на мир на Ближнем Востоке

По мнению политических обозревателей, заявление РПК о разоружении и самороспуске, подробности которого будут обнародованы позже, открывает новую главу в истории Турции. Конец ее кровавых страниц, унесших десятки тысяч жизней и стоивших Турции сотни миллиардов долларов, может изменить в пользу Анкары политический баланс на Ближнем Востоке. Этот шаг станет также важной вехой в политической карьере президента Реджепа Тайипа Эрдогана, у которого есть шанс войти в историю Турецкой Республики, как политический лидер, положивший конец 50-летнему террору РПК.

По мнению экспертов, самороспуск Рабочей партии Курдистана может дать правительству возможность изменить принятую после военного переворота Конституцию 1982 года, которую Партия справедливости и развития пыталась и пытается реформировать.

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