Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что без колебаний отдаст приказ и направит северокорейских военнослужащих для отражения возможной атаки США или их союзников на Россию.

«Я считаю, что это является нашим священным долгом как брата и боевого соратника», — сказал Ким Чен Ын во время визита в посольство России в КНДР 9 мая.

По словам Ким Чен Ына, США могут «отважиться на более безрассудные действия», если оставить их без внимания. В таком случае примеру США может последовать армия Южной Кореи, которую глава КНДР назвал «первейшим приспешником» Вашингтона. «Такая безумная отвага может распространяться словно вирус высокой заразительности»,— добавил Ким Чен Ын.

9 мая посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что в Курской области установят памятники северокорейским военным. Кроме того, их именами назовут улицы и площади Курской области.