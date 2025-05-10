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Байрамов о мире с Арменией: Контакты есть, но ничего серьезного

13:48 111

Контакты с Арменией по мирному процессу продолжаются по нескольким направлениям, заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, в процессе нормализации в настоящее время серьезных шагов со стороны Еревана пока не наблюдается: «У Азербайджана есть ожидания от Армении. Это отказ от территориальных претензий и ликвидация Минской группы ОБСЕ. Мы следим за этими процессами. Контакты есть, но серьезных шагов пока не наблюдается».

Байрамов также отметил, что между Баку и Ереваном уже состоялись первые контакты по вопросу делимитации границы, работа в этом направлении будет продолжена. Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан ожидает от Армении выполнения обязательств по разблокировке транспортно-коммуникационных линий между западными регионами Азербайджана и Нахчываном.

Он также прокомментировал ситуацию с минной угрозой на освобожденных территориях: «С ноября 2020 года на освобожденных землях Азербайджана зафиксировано около 400 минных инцидентов. Около 70 человек погибли или получили серьезные ранения. Более половины этих случаев произошли в районах, по которым вообще не были предоставлены карты минных полей».

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