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Дело о крушении самолета AZAL: Баку ждет информации из Москвы

14:10 3087

Азербайджан ожидает завершения расследования Москвой по делу о подбитом в России и потерпевшем крушение в казахстанском городе Актау самолете «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Контакты с российской стороной продолжаются, заявил министр.

«Вопрос о сбитом самолете AZAL остается на повестке дня. Мы поднимаем этот вопрос с российской стороной во время всех наших контактов. Объяснение российской стороны заключается в том, что в настоящее время следственные действия в России продолжаются. Они заявляют, что после завершения следственных действий предоставят более подробную информацию. Мы, конечно же, ждем завершения расследования в кратчайшие сроки», - отметил министр.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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