Важные для Китая и США переговоры в Женеве

В Женеве начались торгово-экономические переговоры на высоком уровне между Китаем и США. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, курирующий финансово-экономический блок в правительстве. Вашингтон представляет министр финансов Скотт Бессент.

Ранее министр торговли США Говард Латник исключил возможность отмены пошлин на импорт китайских товаров и услуг. Официальный представитель министерства коммерции Хэ Ядун заявил, что КНР не пойдет на компромисс в принципиальных вопросах и не пожертвует справедливостью ради заключения сделки с администрацией президента США Дональда Трампа.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.